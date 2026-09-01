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Венди Кей

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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Завершение:

от 2200₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт самобытное сочетание восточноафриканского колорита с современным соулом, джазом и урбанистическими ритмами, где филигранный вокал соединяется с искренней эмоциональной глубиной. В звуковом почерке Венди традиция ритм-н-блюза в духе Мэрайи Кэри и Тивы Сэвидж естественно переплетается с наследием африканских легенд — Мпонго Лав и Санаипей Танде. Певица мастерски владеет динамикой голоса, свободно переходя от невесомого шёпота к мощному, плотному звучанию. Она сама создаёт свои треки, органично интегрируя хип-хоп-грув в неосоул, и делит фестивальные сцены с флагманами восточноафриканской урбан-музыки — Octopizzo и Wakadinali. Живое выступление артистки открывает аудитории подлинный пульс современного Найроби — глубокий, ритмичный и открытый миру. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

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