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  1. Новосибирск
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Вечность

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: После смерти душам даётся одна неделя, чтобы решить, где и с кем провести вечность. Попадая на тот свет, Джоан сталкивается с невыносимым выбором — между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь. После сеанса тебя ждёт обсуждение с Екатериной Кирьяновой, клиническим психологом и гештальт-терапевтом. Разберёшься как кино исследует темы любви, утраты и принятия решений, и обсудишь, какие психологические механизмы стоят за экзистенциальными выборами человека.

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