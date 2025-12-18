Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: После смерти душам даётся одна неделя, чтобы решить, где и с кем провести вечность. Попадая на тот свет, Джоан сталкивается с невыносимым выбором — между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь. После сеанса тебя ждёт обсуждение с Екатериной Кирьяновой, клиническим психологом и гештальт-терапевтом. Разберёшься как кино исследует темы любви, утраты и принятия решений, и обсудишь, какие психологические механизмы стоят за экзистенциальными выборами человека.