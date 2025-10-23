Ты смотрел «Криминальное чтиво» 95 раз и признавался в любви своей девушке словами «I love you, Honey Bunny»? Быть может, Ума Турман или Сальма Хайек — твой идеал женской красоты? Тогда, эта вечеринка для тебя! В Типографии будут звучать саундтреки из фильмов в авторской интерпретации от группы Импульсы!