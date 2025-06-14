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Вечеринка StandUp room
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Еда
Про событие
Первому стендап-клубу в Новосибирске 2 года и тебя приглашают отпраздновать день рождения. В программе: welcome drink, музыкальный разогрев, караоке с комиками и dj-сет. Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди администратора и для вас сдвинут столы.
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