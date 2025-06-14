Первому стендап-клубу в Новосибирске 2 года и тебя приглашают отпраздновать день рождения. В программе: welcome drink, музыкальный разогрев, караоке с комиками и dj-сет. Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди администратора и для вас сдвинут столы.