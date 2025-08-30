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Вечеринка MTV

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Магия рассветных утренних танцполов, эпохи расцвета MTV! Окунись в беззаботную молодость и вспомни незабываемые двухтысячные. Только на одну ночь возродится атмосфера легендарного MTV! Эпохи, когда появлялись новые звёзды и устраивались самые яркие концерты. Будет полное погружение, бешено ритмичные танцы и хиты, неповторимый кураж, ставшие визитной карточкой десятилетия. Время, когда каждая песня заставляла сердце учащенно биться, а видеоклипы служили источником вдохновения и эталоном стиля. Одевайся в жёстком стиле и приходи отрываться

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