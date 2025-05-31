Не просто вечеринка, а настоящее путешествие назад во времени, полное радости, восторгов и приятной ностальгии. Только на одну ночь ты сможешь окунуться в атмосферу легендарного MTV — эпоху, когда появлялись новые звёзды и устраивались самые яркие концерты. Время, когда каждая песня заставляла сердце учащённо биться, а видеоклипы служили источником вдохновения и эталоном стиля. Тебя ждёт полное погружение, бешено ритмичные танцы и хиты, ставшие визитной карточкой десятилетия.