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Вечеринка MTV
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Не просто вечеринка, а настоящее путешествие назад во времени, полное радости, восторгов и приятной ностальгии. Только на одну ночь ты сможешь окунуться в атмосферу легендарного MTV — эпоху, когда появлялись новые звёзды и устраивались самые яркие концерты. Время, когда каждая песня заставляла сердце учащённо биться, а видеоклипы служили источником вдохновения и эталоном стиля. Тебя ждёт полное погружение, бешено ритмичные танцы и хиты, ставшие визитной карточкой десятилетия.
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