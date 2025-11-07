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Вечеринка 90-х с группой «Люди»

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Эпоха ностальгии по варёным джинсам, жвачке «Love is» и йо-йо... Не пора ли стряхнуть пыль со стилевой олимпийки и оторваться под песни групп «Руки вверх», «Иванушки International» и других популярных исполнителей этой эпохи? Полное погружение, бессмертные хиты, неповторимый кураж — всё это стало визитной карточкой десятилетия. Время, когда каждая песня заставляла сердце учащённо биться, а видеоклипы служили источником вдохновения и эталоном стиля. Дресс-код: лосины, варёнки, яркие кофты, джинсы-парашюты, спортивные костюмы, малиновые пиджаки, банданы, массивные серёжки и всё, что напоминает о 90-х.

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