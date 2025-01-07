Чтобы тебя в ночь перед Рождеством не попутал бес и не началось чёрти что — приходи в «Типографии». В программе вечера: хреновуха, танцы с DJ Lancor, поедание вареников на скорость. Начало в 22:00 Входной билет: 100 рублей. В стоимость включен напиток.