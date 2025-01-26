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Вечер памяти Дэвида Линча

Цоколь
Вокзальная магистраль, 16

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Где проходит грань между реальностью и сном? Следует ли жизнь сценарию или случаю? Как не потерять самого себя в абсурде современности? Дэвид Линч, мастер ярких образов и запутанных сюжетов, всегда волновал зрителя загадками на грани экзистенциального. Пусть маэстро больше нет, но магия его фильмов никуда не исчезла. Приходи убедиться в этом и почтить память главного трикстера современного кино просмотром и обсуждением «Малхолланд-драйв». Фильм демонстрируется на языке оригинала (с русскими субтитрами). Вход за напиток в баре.

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