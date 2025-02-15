Уникальная кавер-группа с яркими образами, качественными зарубежными и отечественными хитами в авторских аранжировках. Это взрыв танцевального настроения и лирических баллад. Каждый найдёт себе песню по душе от «Metallica» и «Nightwisch» до Валерия Меладзе и «Руки Вверх».