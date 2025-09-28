Вечер поэзии, музыки и танца. Мистерии — таинство слова, музыки и движения, где каждое стихотворение звучит как шаг в космос. Говорят, поэты живут в ритме планет. Эта ночь — путешествие к тем мирам, где рождаются смыслы и завершается время. Тебя ждёт обновлённая поэтическая программа, в которой стихи переплетаются с музыкой и танцем.