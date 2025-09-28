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Вальс в темноту 2.0: Мистерии

Цоколь
Вокзальная магистраль, 16

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Вечер поэзии, музыки и танца. Мистерии — таинство слова, музыки и движения, где каждое стихотворение звучит как шаг в космос. Говорят, поэты живут в ритме планет. Эта ночь — путешествие к тем мирам, где рождаются смыслы и завершается время. Тебя ждёт обновлённая поэтическая программа, в которой стихи переплетаются с музыкой и танцем.

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