Если ты придёшь на спектакль: Ты попадёшь в палату для душевнобольных девушек, судьба которых полна трагичных событий. Не просто же так они оказались в психиатрической больнице? Они расскажут тебе свою историю, и ты всё поймёшь... Также там будет врач, к которой больные не испытывают симпатии. Если будешь внимателен, сможешь разобраться в причинах такого отношения. Ты будешь свидетелем спора между доктором и больной с манией преследования. Они будут перебрасываться аргументами, а ты для себя решишь — к чьему мнению присоединиться и присоединяться ли вообще? Не думай, что всё будет однозначно и просто. Придётся размышлять, сопоставлять, сравнивать и выбирать, кому сочувствовать. Если ты придёшь и будешь чутким, то у тебя получится...