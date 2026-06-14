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  1. Новосибирск
  2. События

В женской палате

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 750₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Если ты придёшь на спектакль: Ты попадёшь в палату для душевнобольных девушек, судьба которых полна трагичных событий. Не просто же так они оказались в психиатрической больнице? Они расскажут тебе свою историю, и ты всё поймёшь... Также там будет врач, к которой больные не испытывают симпатии. Если будешь внимателен, сможешь разобраться в причинах такого отношения. Ты будешь свидетелем спора между доктором и больной с манией преследования. Они будут перебрасываться аргументами, а ты для себя решишь — к чьему мнению присоединиться и присоединяться ли вообще? Не думай, что всё будет однозначно и просто. Придётся размышлять, сопоставлять, сравнивать и выбирать, кому сочувствовать. Если ты придёшь и будешь чутким, то у тебя получится...

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