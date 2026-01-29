Представь: трепетные переборы гитар, плавный голос скрипки и дерзкие реплики кларнета — всё это сливается в пылающий вихрь цыганского джаза. Музыка, в которой слышны и дух свободной кочевой жизни, и изысканность парижских салонов, и безудержная энергия свинга. Тебя ждёт: — завораживающие цыганские мотивы, пропитанные духом дальних дорог; — горячее танго, от которого замирает сердце; — дерзкий джаз с его неожиданными поворотами и виртуозными соло; — неповторимая атмосфера праздника, где каждый инструмент — солист, а каждый музыкант — рассказчик. В этот вечер на сцене — яркие представители новосибирской джазовой сцены: Константин Молодцов (кларнет) — виртуоз, умеющий превратить каждую ноту в маленькую историю; Юрий Иушин и Андрей Трофимов (гитары) — мастера цыганского ритма и импровизации; Владислав Третьяков (контрабас) — основательный фундамент, задающий темп и настроение; Екатерина Лыжина (скрипка) — её инструмент добавит в звучание квартета особую нежность и страстность. Это будет вечер, где музыка говорит без слов, а эмоции передаются через звук. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.