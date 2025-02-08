Приходи смотреть один из последних хорроров «старой школы», где блистает характерный актёр Сэм Нил. «В пасти безумия» — американский фильм ужасов 1994 года режиссёра Джона Карпентера. Сценарий фильма основан на произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта и Стивена Кинга. Перед показом пройдёт небольшая лекция о творческом пути Джона Карпентера и хоррорах 90-х. Продолжительность фильма 1 час 35 минут. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.