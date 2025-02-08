Кинопоказ «В пасти безумия»
улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Приходи смотреть один из последних хорроров «старой школы», где блистает характерный актёр Сэм Нил. «В пасти безумия» — американский фильм ужасов 1994 года режиссёра Джона Карпентера. Сценарий фильма основан на произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта и Стивена Кинга. Перед показом пройдёт небольшая лекция о творческом пути Джона Карпентера и хоррорах 90-х. Продолжительность фильма 1 час 35 минут. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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