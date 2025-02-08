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Кинопоказ «В пасти безумия»

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Приходи смотреть один из последних хорроров «старой школы», где блистает характерный актёр Сэм Нил. «В пасти безумия» — американский фильм ужасов 1994 года режиссёра Джона Карпентера. Сценарий фильма основан на произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта и Стивена Кинга. Перед показом пройдёт небольшая лекция о творческом пути Джона Карпентера и хоррорах 90-х. Продолжительность фильма 1 час 35 минут. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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