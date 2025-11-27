В активном поиске страданий
улица Ленина, 7
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Фильм — исследование явления любовной зависимости. Их называют «лавоголиками», «созиками», одержимыми, «любовнозависимыми». Это люди, для которых любовь стала болезнью. Она заставляет их страдать и искать, фантазировать и действовать, идеализировать и избегать. Где же заканчивается эйфория и начинается диагноз?
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