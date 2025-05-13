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Арт Ель
улица Романова, 23

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Выставка фотографий Ангелины Манской. В своей работе Ангелина руководствуется одной ключевой идеей: «Я стремлюсь создать фото-психотерапию». Уникальной особенностью её подхода является проведение интервью с героями перед съёмкой. В ходе общения она знакомится с их предпочтениями, взглядами на жизнь и самих себя, а также с их желаниями. Информация, полученная на интервью, становится основой для съёмки. Концепция выставочного проекта возникла из стремления автора показать важность осознания собственных чувств, ценностей и ощущений в современном мире. Умение видеть свои этапы саморазвития и осознавать свои желания необходимо для глубокого понимания себя. Ангелина раскрывает эту идею через фотоработы, сопровождаемые отрывками диалогов. На выставке будут представлены беседы между автором и героями, а также ощущения фотографа во время работы и его размышления после. Эти элементы позволят зрителям увидеть тонкости взаимодействия автора как с самим собой, так и с окружающими. Дополнительных фоточек пока нет, но когда появятся — мы обязательно добавим:)

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