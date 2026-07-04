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Утро на крыше

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Ждут самых ранних пташек или тех, кто ещё не ложился. Больше всего подойдет тем, кто любит начинать свой день с чашки кофе и утренней пробежки. Тебя ждёт восхождение на крышу с психологом, медитация и встреча первых солнечных лучей. В программе: тёплые разговоры, медитация со специалистом, встреча рассвета, чашка кофе. Длительность: полтора часа В стоимость включен любой напиток из кофейни Количество мест ограничено, для записи необходимо написать главной хранительнице Башни Тане и она всё расскажет. Обязательно бери с собой тёплую одежду, на крыше может быть ветер.

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