Ждут самых ранних пташек или тех, кто ещё не ложился. Больше всего подойдет тем, кто любит начинать свой день с чашки кофе и утренней пробежки. Тебя ждёт восхождение на крышу с психологом, медитация и встреча первых солнечных лучей. В программе: тёплые разговоры, медитация со специалистом, встреча рассвета, чашка кофе. Длительность: полтора часа В стоимость включен любой напиток из кофейни Количество мест ограничено, для записи необходимо написать главной хранительнице Башни Тане и она всё расскажет. Обязательно бери с собой тёплую одежду, на крыше может быть ветер.