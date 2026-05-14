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Ускользающая красота

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с психологом. О фильме: После смерти матери юная Люси отправляется из Америки в Италию — на тосканскую виллу, где когда-то гостила её мать. Окружённая группой эксцентричных художников и интеллектуалов, она оказывается в мире, полном чувственности и раскрепощённости, который контрастирует с её собственной невинностью. Люси преследует две цели: найти человека, который четыре года назад подарил ей первый поцелуй и чьё письмо тронуло её душу, и раскрыть тайну своего происхождения, обнаружив в дневнике матери запись о связи с неизвестным мужчиной. Это лето становится для неё временем интенсивного эмоционального и сексуального пробуждения. В ходе него она не только узнаёт горькие и прекрасные истины о прошлом своей семьи, но и находит собственную идентичность и первую настоящую страсть. После просмотра фильма состоится обсуждение с клиническим психологом, психоаналитиком Юлией Терешковой. Поговоришь о взрослении и поиске себя, разберёшь, как травмы прошлого влияют на настоящее, коснёшься темы первой любви и обретения внутренней свободы — всего того, что так тонко показано в фильме Бертолуччи.

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