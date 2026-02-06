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Выставки
Про событие
Выставка посвящена красоте и эстетике панельной архитектуры России. Художник хочет привлечь внимание к тому, что мы часто не замечаем в повседневной жизни — к формам, текстурам и образам, которые окружают нас в городах. «Untitled» — это возможность по-новому взглянуть на привычные вещи, переосмыслить панельные дома как культурные артефакты и найти в них скрытую красоту.
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