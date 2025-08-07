Легендарная российская рок-группа возвращается в Новосибирск с грандиозным концертом «30 лет на бис». В этот вечер музыканты представят особый сет-лист, посвящённый 30-летию коллектива — идеальное сочетание любимых хитов, свежих треков и редких композиций из обширного репертуара. Тебя ждёт незабываемое музыкальное путешествие вместе с основателями группы — Максимом Кучеренко и Владимиром Ткаченко. Ты услышишь знакомые до каждой ноты песни, которые, возможно, давно стали частью твоего плейлиста, и споёшь их хором с артистами. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.