Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. После просмотра состоится обсуждение с практикующим психологом Татьяной Обуховой. Темой разговора станет то, как справляться с кризисными состояниями, сохранять ресурс в сложных жизненных ситуациях и находить путь к внутренней устойчивости. О фильме: Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.