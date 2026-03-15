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Твой первый метр

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Фестиваль, на котором начинающие режиссёры представят свои первые фильмы. Фестиваль родился в рамках работы новосибирского проекта «Башня» 2.0: кросскультурная арт-резиденция и был создан группой резидентов, желающих снимать своё кино. В съёмках использовались, в том числе, локации Башни. Пространство было полностью переосмыслено и использовалось в разных форматах: как декорации кабинета группы психологической поддержки, интерьеры советской квартиры и общежитие с проживающими в нём молодыми людьми. В программе вечера: показ фильмов, музыка, фотозона и объявление победителей по итогам голосования жюри.

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