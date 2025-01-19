Творческая встреча с музыкантами из группы Leonov
Нарымская улица, 25
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Осенью группа Leonov переехали в Москву, но про Новосибирск не забыли. Поэтому приглашают тебя на ламповую беседу на «Крыше». В планах на вечер: — Интересные истории из Москвы — Ответы на вопросы под чай и печеньки — Немного треков в живом исполнении А ещё будет розыгрыш мерча и пригласительных билетов на сольный концерт, который будет 31 января. Сбор гостей в 18:30 Начало в 19:00 Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи