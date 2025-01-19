ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Творческая встреча с музыкантами из группы Leonov

Музыкальное пространство «Крыша»
Нарымская улица, 25

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Осенью группа Leonov переехали в Москву, но про Новосибирск не забыли. Поэтому приглашают тебя на ламповую беседу на «Крыше». В планах на вечер: — Интересные истории из Москвы — Ответы на вопросы под чай и печеньки — Немного треков в живом исполнении А ещё будет розыгрыш мерча и пригласительных билетов на сольный концерт, который будет 31 января. Сбор гостей в 18:30 Начало в 19:00 Вход свободный.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста