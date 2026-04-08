«Крыша» - это музыкальное пространство, цех по производству и продвижению аудио/видео контента. Здесь собираются музыканты и ценители музыки. Ты можешь посетить любое событие, арендовать зал для собственного мероприятия (вместительность до 100 человек), поработать в музыкальном коворкинге с аудио-интерфейсом, наушниками и миди-клавами, записать свой трек или подкаст в специальной студии и многое другое. И, кстати, все это бесплатно! Режим работы: Понедельник - выходной! Вторник - воскресенье с 14:00 до 22:00