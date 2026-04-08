  1. Новосибирск
  2. Места
  3. Арт-пространства

Музыкальное пространство «Крыша»

Новосибирск, Нарымская улица, 25

Telegram

ВКонтакте

«Крыша» - это музыкальное пространство, цех по производству и продвижению аудио/видео контента. Здесь собираются музыканты и ценители музыки. Ты можешь посетить любое событие, арендовать зал для собственного мероприятия (вместительность до 100 человек), поработать в музыкальном коворкинге с аудио-интерфейсом, наушниками и миди-клавами, записать свой трек или подкаст в специальной студии и многое другое. И, кстати, все это бесплатно! Режим работы: Понедельник - выходной! Вторник - воскресенье с 14:00 до 22:00
Карта места...

Ещё арт-пространства в городе Новосибирск

Респект

улица Никитина, 70
Карточка

Кубрик

Октябрьский район
Карточка

Арт-House

Владимировская улица, 10
Карточка

Fluffy Space

улица Крылова, 36
Карточка

Каникулы

улица Свердлова, 11
Карточка

Студия искусств «Инди»

улица Николаева, 16
Карточка

Цоколь

Вокзальная магистраль, 16
Карточка

Дом да Винчи

Коммунистическая улица, 34
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста