Российская синти-поп группа, созданная в 2014 году в Красноярске. Недавно вернулись из Японии, где придумали мини-альбом «Нельзя сказать». На концерте ты услышишь его вместе с хитами и главными песнями группы. Музыканты создают музыку, которая звучит так, будто всегда была рядом — песни о хрупкости, надежде и тоске по неизвестному будущему, где есть то сокровенное, ради чего стоит к нему идти, ехать, бежать.