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Цветы для Элджернона

Старый дом
Большевистская улица, 45

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам текста Дэниела Киза. Главный герой спектакля – Чарли Гордон, 32-летний мойщик полов с ментальными нарушениями, который добровольно соглашается участвовать в эксперименте по повышению интеллекта, через который ранее успешно прошла мышь по имени Элджернон. Книга Дэниела Киза, взятая за отправную точку спектакля, часто экранизировалась и регулярно переосмыслялась современниками. Режиссёр Андрей Гончаров и драматург Надежда Толубеева расставят собственные акценты в уже классическом сюжете. Продолжительность: 2 часа с антрактом. Ближайшие даты: 17 августа 19:00 18 августа 16:00

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