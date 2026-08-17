Спектакль по мотивам текста Дэниела Киза. Главный герой спектакля – Чарли Гордон, 32-летний мойщик полов с ментальными нарушениями, который добровольно соглашается участвовать в эксперименте по повышению интеллекта, через который ранее успешно прошла мышь по имени Элджернон. Книга Дэниела Киза, взятая за отправную точку спектакля, часто экранизировалась и регулярно переосмыслялась современниками. Режиссёр Андрей Гончаров и драматург Надежда Толубеева расставят собственные акценты в уже классическом сюжете. Продолжительность: 2 часа с антрактом. Ближайшие даты: 17 августа 19:00 18 августа 16:00