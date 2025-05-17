Возраст 14+
Фестивали
Про событие
На цветочный своп можно принести своё растение, черенки и семена, чтобы обменяться с другими участниками. Также тебя ждёт просмотр эко-короткометражек о красоте природы, проблемах экологии и возможностях её защиты. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи