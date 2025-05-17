На цветочный своп можно принести своё растение, черенки и семена, чтобы обменяться с другими участниками. Также тебя ждёт просмотр эко-короткометражек о красоте природы, проблемах экологии и возможностях её защиты. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.