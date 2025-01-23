Можно ли назвать Новосибирск красивым городом? Наверняка ты задумался, прокручивая в памяти образы знакомых улиц, парков и достопримечательностей. В повседневной спешке заметить, как меняются знакомые места, порой не удается. Запечатлеть город в его повседневной жизни решилась новосибирский художник Вера Беленькая. На выставке экспонируются серии её работ, выполненные сухой и масляной пастелью, а также цветными карандашами. На картинах изображены простые вещи: дворы, зимние улицы, ночной проспект, Обь, но в ином ракурсе. Для самой Веры идея создать ряд пейзажей Новосибирска возникла случайно. Её маршрут от мастерской до дома каждый день проходит через центральные улицы города. Осенним вечером 2024 года обыденность стала вдохновением. Художник обратила внимание на закат над улицей Челюскинцев, невероятно яркий и живописный. Его краски меняли привычный облик улицы: витрины переливались отражениями, силуэты прохожих казались почти эфемерными, а огни машин сливались с небом. Этот момент настолько впечатлил Веру, что дал начало нескольким сериям картин. Среди представленных на выставке — «Двор мастерской», «Красный проспект. Зима» и «Ночной Новосибирск». Каждая из серий — это попытка показать, как меняется город под воздействием света, времени суток, погоды и настроения. Открытие выставки состоится 23 января в 18:30. Вход свободный. В другие дни работы выставки стоимость билетов: 400 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров — 300 рублей. Можно оплатить по Пушкинской карте.