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Трибьют The Prodigy

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Программа легендарной группы, наполненная бешеным ритмом живых ударных, мощными гитарными рифами и кислотной электроникой от ребят из «Эхо Слэм» (Echo Slam). Концентрированный заряд музыкальной энергии в традициях самых безумных рейвов.

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