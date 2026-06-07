Трибьют The Prodigy
Красный проспект, 22
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от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Программа легендарной группы, наполненная бешеным ритмом живых ударных, мощными гитарными рифами и кислотной электроникой от ребят из «Эхо Слэм» (Echo Slam). Концентрированный заряд музыкальной энергии в традициях самых безумных рейвов.
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