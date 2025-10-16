Трибьют Rammstein
Красный проспект, 22
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Завершение:
400₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
RammFIRE - это возможность наслаждаться качественным, живым исполнением лучших хитов одной из величайших рок-группы современности! Бешеная энергетика и неповторимая атмосфера! Вокал и электроника - Михаил Гунбин - вокалист и электронщик самой популярной в СНГ индастриал-метал команды Sturmmann, участник шоу «Ярче Звезд» на ТНТ
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