RammFIRE - это возможность наслаждаться качественным, живым исполнением лучших хитов одной из величайших рок-группы современности! Бешеная энергетика и неповторимая атмосфера! Вокал и электроника - Михаил Гунбин - вокалист и электронщик самой популярной в СНГ индастриал-метал команды Sturmmann, участник шоу «Ярче Звезд» на ТНТ