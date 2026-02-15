Трибьют мировых звёзд рок-музыки
Красный проспект, 22
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Рок-группа Travelin Band исполнят каверы на известные и очень популярные песни мировых звёзд рок-музыки: AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Metallica, Tina Turner, Depech Mode, The Beatles, Joan Jett. Вход свободный, а столик можно забронировать по телефону или на сайте.
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