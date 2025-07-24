Если ты хочешь погрузиться в атмосферу, где звучат легендарные хиты, пробуждающие ностальгию и вызывающие мурашки, значит это мероприятие для тебя — трибьют-шоу легендарной панк-рок группы в исполнении группы «ШиР». Лихие мелодии, захватывающие истории и всем панкам наливают пиво по 200 рублей.