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Трибьют легенды русского панк-рока
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Если ты хочешь погрузиться в атмосферу, где звучат легендарные хиты, пробуждающие ностальгию и вызывающие мурашки, значит это мероприятие для тебя — трибьют-шоу легендарной панк-рок группы в исполнении группы «ШиР». Лихие мелодии, захватывающие истории и всем панкам наливают пиво по 200 рублей.
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