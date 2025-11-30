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Трибьют группы Кино
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
590₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Спектакль-концерт с сохранением аутентичных музыкальных партий, которые были сыграны на концертах группой «Кино»! Тебя ждёт полное погружение в атмосферу тех самых концертов легендарной группы позднего периода 1988-1990-х годов. На сцене настоящие ценители творчества Виктора Цоя и группы «Кино» — проект «КИНОмания» (город Омск).
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