Спектакль-концерт с сохранением аутентичных музыкальных партий, которые были сыграны на концертах группой «Кино»! Тебя ждёт полное погружение в атмосферу тех самых концертов легендарной группы позднего периода 1988-1990-х годов. На сцене настоящие ценители творчества Виктора Цоя и группы «Кино» — проект «КИНОмания» (город Омск).