Экстрим и эстрадный вокал, общая энергия всей группы точно не заставят тебя спокойно стоять на месте! В программе вечера — песни всем залом и жаркие танцы под любимые хиты от русской поп-музыки до зарубежных рок-хитов. В стоимость билета входит напиток в любом баре Типографии.