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Токсик (Toxic)
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Экстрим и эстрадный вокал, общая энергия всей группы точно не заставят тебя спокойно стоять на месте! В программе вечера — песни всем залом и жаркие танцы под любимые хиты от русской поп-музыки до зарубежных рок-хитов. В стоимость билета входит напиток в любом баре Типографии.
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