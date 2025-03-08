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Торба-на-Круче

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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Завершение:

от 2500₽ до 6500₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Эта российская рок-группа имеет огромную армию поклонников, которые простираются от Калининграда до Владивостока. И, конечно, среди них немало девушек. В честь Международного женского дня музыканты поздравят прекрасную половину человечества с праздником и подарят своё выступление всем ценителям рока. Каждая песня этой группы моментально находит отклик в сердцах и умах слушателей. Её лиричность, мелодичность, драйв, эмоциональность и нежность покоряют с первых аккордов. А вокал лидера коллектива Макса Иванова по праву считается одним из лучших на отечественной рок-сцене. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00

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