Торба-на-Круче
улица Ленина, 7
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от 2500₽ до 6500₽
Возраст 16+
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Про событие
Эта российская рок-группа имеет огромную армию поклонников, которые простираются от Калининграда до Владивостока. И, конечно, среди них немало девушек. В честь Международного женского дня музыканты поздравят прекрасную половину человечества с праздником и подарят своё выступление всем ценителям рока. Каждая песня этой группы моментально находит отклик в сердцах и умах слушателей. Её лиричность, мелодичность, драйв, эмоциональность и нежность покоряют с первых аккордов. А вокал лидера коллектива Макса Иванова по праву считается одним из лучших на отечественной рок-сцене. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00
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