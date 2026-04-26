Томские опытные комики в Новосибирске. Арсений Митин — опытный томский стендап-комик и импровизатор, основатель импров-движения RIGHT NOW, участник многих шоу клуба и победитель манимайков в «Томедии». Кирилл Монастырев — рефлексирующий комик, который поднимает проблемы взросления и взаимоотношений, неоднократный участник стендап фестивалей, автор концерта «Кризис жизни» на ютубе.