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Томские комики

Standup room
улица Ленина, 10А

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от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-концерт Кирилла Монастырева и Маши Васюкевич — опытных комиков и резидентов стендап-клуба «Томедия». Кирилл — рефлексирующий комик, который поднимает проблемы взросления и взаимоотношений, автор концерта «Кризис жизни» на YouTube. Маша — участница «Стендапа по-женски», Томский секс-символ номер 1 в своём собственном рейтинге и создательница первого в Сибири кабаре-шоу «Это ещё не всё».

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