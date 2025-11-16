Стендап-концерт Кирилла Монастырева и Маши Васюкевич — опытных комиков и резидентов стендап-клуба «Томедия». Кирилл — рефлексирующий комик, который поднимает проблемы взросления и взаимоотношений, автор концерта «Кризис жизни» на YouTube. Маша — участница «Стендапа по-женски», Томский секс-символ номер 1 в своём собственном рейтинге и создательница первого в Сибири кабаре-шоу «Это ещё не всё».