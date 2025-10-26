Толя Николаенков и Сева Вертман не просто делают комедию — они живут ей. На сцене они и есть юмор: без границ, без розовых очков, без цензуры. Голая мысль с лёгкой накидкой из иронии и внутренней боли, которая придаёт им бешеную энергию.