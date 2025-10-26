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Стендап
Еда
Про событие
Толя Николаенков и Сева Вертман не просто делают комедию — они живут ей. На сцене они и есть юмор: без границ, без розовых очков, без цензуры. Голая мысль с лёгкой накидкой из иронии и внутренней боли, которая придаёт им бешеную энергию.
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