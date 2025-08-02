Стендап-концерт Ильи Сойера и Левана Льюиса — опытных комиков и резидентов стендап-клуба «Томедия». Тебя ждёт по 30 минут непричесанного, дерзкого, дикого стендапа. Комедия Ильи Сойера — это высоковольтный экспрессивный поток: аутентичный хаос, жёсткие панчи и эксцентричная подача, которая не оставляет шансов скуке. Леван Льюис — это циничный интеллектуальный разбор: бескомпромиссные наблюдения, ледяная точность и спокойная подача, добивающая наповал.