ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Новосибирск
  2. События

Томские комики

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-концерт Ильи Сойера и Левана Льюиса — опытных комиков и резидентов стендап-клуба «Томедия». Тебя ждёт по 30 минут непричесанного, дерзкого, дикого стендапа. Комедия Ильи Сойера — это высоковольтный экспрессивный поток: аутентичный хаос, жёсткие панчи и эксцентричная подача, которая не оставляет шансов скуке. Леван Льюис — это циничный интеллектуальный разбор: бескомпромиссные наблюдения, ледяная точность и спокойная подача, добивающая наповал.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Открытый Микрофон
Открытый Микрофон

300₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 890₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста