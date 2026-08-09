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Только бог простит

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и розыгрыш специального выпуска журнала «Сеанс» — «После смерти» («Post Mortem»). Номер посвящён любимой стихии Николаса Виндинга Рефна — ужасу и пограничным состояниям в кино. О фильме: Беглец из Америки управляет боксёрским клубом в Бангкоке, прикрывая нелегальный бизнес. Когда его брата жестоко убивают, властная мать требует отмщения. Поиски виновных погружают героя в мрачный лабиринт преступного мира. На этом пути он сталкивается с беспощадным стражем порядка, вершащим собственное жестокое правосудие.

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