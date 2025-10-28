Праздничная вечеринка всю неделю. Со вторника по субботу тебя ждут вечеринки, лекции, музыка! Вторник, 28 октября – День бара Йохохо 20:30 — Крафт-пати Гостями будут бармены Йохохо: Лена (Геодезическая) и Егор (Фрунзе). На входе — велком-дринк. В чём суть: сидишь, выпиваешь в дружеской обстановке, общаешься, греешься атмосферой и хорошим крафтом. Среда, 29 октября — День Not A Crime 19:00 — Лекция-мастер-класс от Ксении Марамзиной «Коллаж как метод искусства». Вход свободный — приходи вдохновляться и творить. Четверг, 30 октября — День Moonshine 19:00 — Route 66. В чём суть: пьёшь, болтаешь о напитках и жизни, на фоне — старые чёрно-белые фильмы. Атмосфера ламповая, как в старом кино. Вход свободный. Пятница, 31 октября — День Sins Sinners 19:00 — Лекция «Секс, психология и отношения» психолога Константина Глазова. В чём суть: приходишь, слушаешь, обсуждаешь (или нет). Вход свободный. Суббота, 1 ноября — День Glitch 20:00–21:00 — велком-дринк (фирменная настойка). Весь вечер и ночь — специальное меню. Живая музыка от группы «Станция мир» из г. Кемерово. И, конечно, торт!