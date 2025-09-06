Десять лет здесь наливают напитки, десять лет на сцене играет самая разная музыка, десять лет во дворике кипит жизнь! Десять лет — это очень много! Тебя ждёт тусовка на всю ночь с уличной сценой и уличным баром. Хэдлайнер вечера — мощнейшая панк-формация из Ярославля — группа «Хохма»! А ещё ожидается бешеный саппорт от новосибирских групп и диджеев. Вход свободный.