The Rooks 10 years
Коммунистическая улица, 45
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Про событие
Десять лет здесь наливают напитки, десять лет на сцене играет самая разная музыка, десять лет во дворике кипит жизнь! Десять лет — это очень много! Тебя ждёт тусовка на всю ночь с уличной сценой и уличным баром. Хэдлайнер вечера — мощнейшая панк-формация из Ярославля — группа «Хохма»! А ещё ожидается бешеный саппорт от новосибирских групп и диджеев. Вход свободный.
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