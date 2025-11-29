Музыкальный перформанс от группы The Astra (г. Санкт-Петербург), сочетающий живой рок, симфоническое звучание и вечную классику. Уникальная программа, в которой Чайковский, Моцарт и Бетховен встречаются с энергией Rammstein, Queen, Linkin Park и легендарными хитами русского рока, обещает мощное живое шоу. Тебя ждёт выступление музыкантов, которые играют с полной отдачей, соединяя глубину классики и драйв современного звука. Особое звучание придаст участие виртуозной пианистки Larisa Denman, чья техника и выразительность наполняют музыку живыми красками, создавая контраст между лирикой и силой. Сбор гостей в 17:30, начало в 18:00.