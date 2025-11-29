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The Astra: от классики до рока

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

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Завершение:

от 900₽ до 1400₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

Музыкальный перформанс от группы The Astra (г. Санкт-Петербург), сочетающий живой рок, симфоническое звучание и вечную классику. Уникальная программа, в которой Чайковский, Моцарт и Бетховен встречаются с энергией Rammstein, Queen, Linkin Park и легендарными хитами русского рока, обещает мощное живое шоу. Тебя ждёт выступление музыкантов, которые играют с полной отдачей, соединяя глубину классики и драйв современного звука. Особое звучание придаст участие виртуозной пианистки Larisa Denman, чья техника и выразительность наполняют музыку живыми красками, создавая контраст между лирикой и силой. Сбор гостей в 17:30, начало в 18:00.

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