ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Терапия деревней

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Выставка картин Эллины Макариной. Ты берёшь билет на электричку, сзади рюкзак, по прибытию, наверное, переобуешься в самую удобную обувь — галоши, а вечером, своруешь пенку с закипающего варенья и пропахнешь костром. Каждая картина — попытка поймать то состояние души, через призму родного края. И на каждой из них есть одно из трёх главных слов, которое звучит как заповедь. Люби. Еб*шь. Будь. На выставке тебя угостят шарлоткой (художница приготовила его по рецепту своей матушки). В духе богемных выставок всу будут порхать с фужерами и канапешками под живую музыку.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста