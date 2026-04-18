Выставка картин Эллины Макариной. Ты берёшь билет на электричку, сзади рюкзак, по прибытию, наверное, переобуешься в самую удобную обувь — галоши, а вечером, своруешь пенку с закипающего варенья и пропахнешь костром. Каждая картина — попытка поймать то состояние души, через призму родного края. И на каждой из них есть одно из трёх главных слов, которое звучит как заповедь. Люби. Еб*шь. Будь. На выставке тебя угостят шарлоткой (художница приготовила его по рецепту своей матушки). В духе богемных выставок всу будут порхать с фужерами и канапешками под живую музыку.