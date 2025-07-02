Если ты хочешь научиться быть ярким на сцене, раскрепощённым в общении и уверенным в любой неожиданной ситуации, тогда этот мастер-класс для тебя. На мастер-классе ты: — познакомишься с базовыми принципами сценической импровизации; — научишься быстро принимать решения и находить креативные подходы в стрессовых ситуациях; — прокачаешь навыки общения, самовыражения и публичного выступления. Мастер-класс подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт на сцене — будь то актёр, ведущий, блогер или просто любознательный человек. Ведущий: Антон Маючев — практикующий ведущий мероприятий, который 3 года изучает и развивает искусство импровизации. Основатель и участник клуба актёров жанра импровизации в Новосибирске «КАЖИ|Импровизация», действовавшего на благотворительных началах и платной основе в течение 1 года. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.