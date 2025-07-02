ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Театральная сценическая импровизация

Балкон
улица Кропоткина, 269/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Если ты хочешь научиться быть ярким на сцене, раскрепощённым в общении и уверенным в любой неожиданной ситуации, тогда этот мастер-класс для тебя. На мастер-классе ты: — познакомишься с базовыми принципами сценической импровизации; — научишься быстро принимать решения и находить креативные подходы в стрессовых ситуациях; — прокачаешь навыки общения, самовыражения и публичного выступления. Мастер-класс подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт на сцене — будь то актёр, ведущий, блогер или просто любознательный человек. Ведущий: Антон Маючев — практикующий ведущий мероприятий, который 3 года изучает и развивает искусство импровизации. Основатель и участник клуба актёров жанра импровизации в Новосибирске «КАЖИ|Импровизация», действовавшего на благотворительных началах и платной основе в течение 1 года. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста