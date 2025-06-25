Хочешь разнообразить тёплые летние вечера? Есть идея: каждую среду (при отсутствии дождя) площадь около арт-пространства «Юность» будет превращаться в импровизированный танцпол под открытым небом. Танцевальный клуб «Белый феникс» покажет тебе как танцевать современный импровизационный вальс - кросс-степ вальс. Вход свободный. Не забудь взять с собой удобную обувь.