Танцы под открытым небом
проспект Строителей, 21
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
Хочешь разнообразить тёплые летние вечера? Есть идея: каждую среду (при отсутствии дождя) площадь около арт-пространства «Юность» будет превращаться в импровизированный танцпол под открытым небом. Танцевальный клуб «Белый феникс» покажет тебе как танцевать современный импровизационный вальс - кросс-степ вальс. Вход свободный. Не забудь взять с собой удобную обувь.
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