ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Танцы под открытым небом

Арт-резиденция «Юность»
проспект Строителей, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Хочешь разнообразить тёплые летние вечера? Есть идея: каждую среду (при отсутствии дождя) площадь около арт-пространства «Юность» будет превращаться в импровизированный танцпол под открытым небом. Танцевальный клуб «Белый феникс» покажет тебе как танцевать современный импровизационный вальс - кросс-степ вальс. Вход свободный. Не забудь взять с собой удобную обувь.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста