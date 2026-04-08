Арт-резиденция «Юность» - союз команды, идей и возможностей. В «Юности» постоянно проходят мероприятия от резидентов: показы от театров, мастер-классы и воркшопы от фотографов, кинопросмотры с субтитрами от :blabla meetup, встречи книжного клуба и клуба комиксов «Носок», мастерская движения от педагога «Школы Воздуха» Марии Бакулевой. Ты можешь посещать события в «Юность», стать резидентом Театра/Музыки/Фотографии в Юности, арендовать помещения для проведения собственных мероприятий и фотостудию для съемок или, например, просто приходить сюда на встречи с друзьями в кофейне «Свобода», поработать в творческом коворкинге для художников Artchaos (обрати внимание, нужно предварительно записаться: 8-913-372-46-83), а еще сдать ненужные вещи и батарейки/зубные щетки/пластиковые карточки в специальные контейнеры. Режим работы: Понедельник - воскресенье с 9:00 до 22:00 Кофейня «Свобода» работает ежедневно с 9:00 до 21:00 Творческий коворкинг Artchaos работает понедельник - суббота с 9:00 до 21:00, воскресенье - с 9:00 до 22:00