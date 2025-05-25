ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Новосибирск
  2. События

Танцы и психология

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

На лекции психолога и мастер-классе от школы танцев участникам предстоит узнать ответы на вопросы: как танец может влиять на психическое состояние человека и как ритм и движущая энергия могут освободить от стресса и тревоги. В программе: — лекция от психолога Константина Глазова; — мастер-класс одной из лучших школ — Fraules Dance Centre; — спич о психологии танца; — множество бонусов и подарок для участников :)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста