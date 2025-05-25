Выбор редакции
Танцы и психология
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Еда
Про событие
На лекции психолога и мастер-классе от школы танцев участникам предстоит узнать ответы на вопросы: как танец может влиять на психическое состояние человека и как ритм и движущая энергия могут освободить от стресса и тревоги. В программе: — лекция от психолога Константина Глазова; — мастер-класс одной из лучших школ — Fraules Dance Centre; — спич о психологии танца; — множество бонусов и подарок для участников :)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи