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Таёжный тру-крайм! Открытая запись «Дневников Лоры Палны»

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Открытая запись подкаста «Дневники Лоры Палны». Авторы одного из главных русскоязычных тру-крайм проектов снова выходят из студии, чтобы поговорить о самом мрачном на сцене и при свидетелях. Журналисты Митя Лебедев и Маша Погребняк обсуждают маньяков, грабителей и прочих негодяев с вниманием к деталям, эмпатией к пострадавшим и черным, как нефть, юмором. В программе вечера: пристальный разбор пары криминальных кейсов, обсуждение психологии преступников и работы следствия, а также уморительные диалоги ведущих, за которые подкаст и полюбили тысячи слушателей. А после записи вас ждет автограф-сессия: будем обниматься и фотографироваться на память. Рекомендуем приобрести билеты заранее — количество мест ограничено.

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