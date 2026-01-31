Открытая запись подкаста «Дневники Лоры Палны». Авторы одного из главных русскоязычных тру-крайм проектов снова выходят из студии, чтобы поговорить о самом мрачном на сцене и при свидетелях. Журналисты Митя Лебедев и Маша Погребняк обсуждают маньяков, грабителей и прочих негодяев с вниманием к деталям, эмпатией к пострадавшим и черным, как нефть, юмором. В программе вечера: пристальный разбор пары криминальных кейсов, обсуждение психологии преступников и работы следствия, а также уморительные диалоги ведущих, за которые подкаст и полюбили тысячи слушателей. А после записи вас ждет автограф-сессия: будем обниматься и фотографироваться на память. Рекомендуем приобрести билеты заранее — количество мест ограничено.