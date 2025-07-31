Новый сценарий, почти мужской состав. Но в остальном всё стабильно. Гости не знают заранее сценарий, который пишет один из импровизаторов. В этот раз это Женя. В сюжете есть пробелы, которые требуют настоящей импровизации. Благодаря актёрской игре и идеям актёров спектакль наполняется мощью и ржачем. А в главных героях уверены: Стас Поздняков: актёр театра кукол, певец, звукарь — и это только малая часть его навыков и достоинств. В этот вечер Стас будет размахивать на сцене своими многочисленными талантами. Мария Гуляева: единственная девушка в спектакле. Актриса по образованию, SMM и звезда бара «Истерика».