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  1. Новосибирск
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Сюжеты

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Новый сценарий, почти мужской состав. Но в остальном всё стабильно. Гости не знают заранее сценарий, который пишет один из импровизаторов. В этот раз это Женя. В сюжете есть пробелы, которые требуют настоящей импровизации. Благодаря актёрской игре и идеям актёров спектакль наполняется мощью и ржачем. А в главных героях уверены: Стас Поздняков: актёр театра кукол, певец, звукарь — и это только малая часть его навыков и достоинств. В этот вечер Стас будет размахивать на сцене своими многочисленными талантами. Мария Гуляева: единственная девушка в спектакле. Актриса по образованию, SMM и звезда бара «Истерика».

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